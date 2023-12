I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara con Pompieropoli e salutano il Comandante uscente

I pompieri di Ravenna oggi hanno celebrato la festa di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L'appuntamento, come da tradizione, anche quest'anno rappresenta un momento d’incontro presso la caserma di Ravenna. In esposizione gli automezzi del Comando nel piazzale davanti alla caserma su viale Randi. Alle 8 servizio d’onore alla lapide dei caduti: il Comandante, il personale e l’Anvvf hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria del sacrificio dei colleghi scomparsi. Poi è seguita la celebrazione della Messa presso la Basilica di San Francesco, officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. Spazio poi al divertimento con Pompieropoli a cura dell’Anvvf, il truccabimbi a cura di Pirilampo e lo spettacolo del BilloCircus. Inoltre per l’intera giornata sono stati esposti i mezzi in tutte le sedi distaccate di Faenza, Cervia, Lugo e Casola Valsenio.

Inoltre, in mattinata, nell'Aula del Consiglio Provinciale il presidente Michele De Pascale, il Prefetto Castrese de Rosa e tutti i 18 sindaci del territorio hanno salutato il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Luca Manselli, che tra pochi giorni cesserà dalla reggenza del Comando di Ravenna per un nuovo incarico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco a Bologna. Tanti gli attestati di riconoscenza e apprezzamento per il Comandante che, nella recente alluvione di maggio, è stato un punto di riferimento per tutto il territorio. "Ha voluto condividere, da autentico professionista e gentiluomo, questi sentimenti con tutte le donne e gli uomini dei Vigili del fuoco che l'hanno affiancato durante l'esperienza ravennate. Grazie Luca da tutti noi", commenta il Prefetto de Rosa.