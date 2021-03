I Vigili del fuoco di Lugo 'traslocano' nella nuova sede: "Un lungo lavoro finalmente terminato"

Pompieri lughesi finalmente nella loro nuova sede. È operativa la nuova sede dei Vigili del fuoco di Lugo, che da qualche giorno si è trasferita presso il magazzino provinciale di via Bedazzo. Il trasferimento consente al distaccamento di Lugo di contare su una sede più idonea alle attività svolte, che consentirà quindi di implementare i servizi offerti dai Vigili del fuoco.

"Un lungo lavoro finalmente terminato e portato avanti in questi anni con costanza dall’amministrazione comunale sempre in sinergia con la Provincia - commenta soddisfatto il sindaco di Lugo Davide Ranalli - per trovare una soluzione a un problema che da troppo tempo si trascinava".