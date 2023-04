I Vigili del fuoco si allenano scalando pareti rocciose

È in fase di svolgimento presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna il corso Saf (Speleo Alpino Fluviale) di livello Base. Il corso, della durata di tre settimane e autorizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna, è indirizzato al personale dei Comandi Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Diciotto vigili del fuoco sono impegnati in manovre di soccorso su corda, derivanti da tecniche alpinistiche e speleologiche standardizzate a livello nazionale. Manovre di squadra, manovre di soccorso e autosoccorso, movimentazione su corda singola, progressione in arrampicata e discesa in corda doppia, oltre a movimentazione di barelle sono alcune delle manovre che gli otto istruttori Saf (appartenenti ai Comandi di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro-Urbino e Biella) hanno illustrato e fatto provare ai discenti in vari scenari. Ambiente naturale, urbano e industriale nei quali i vigili del fuoco si trovano quotidianamente a operare. Situazione di soccorso, che richiedono particolari tecniche e formazione.