I volontari della lotta contro i tumori al mercatino La pulce d'acqua

Domenica 12 giugno si è svolto nella cornice della Darsena di città il mercatino la Pulce d'acqua. Anvolt (associazione nazionale volontari lotta contro i tumori) era presente con un piccolo stand. Anvolt è una realtà che opera sul territorio romagnolo ormai da 30 anni fornendo gratuitamente assistenza domiciliare e ospedaliera ai pazienti oncologici, supporto psicologico ed accompagnamenti per poter affrontare nel miglior modo possibile le cure necessarie.

Con la partecipazione a questo evento, Anvolt ha voluto far sentire la propria presenza in maniera più diretta e ha colto l'occasione di farsi conoscere maggiormente. Durante la giornata è stato distribuito del materiale informativo, come il giornalino bimestrale e un piccolo opuscolo illustrato. Le volontarie Anvolt ringraziano quanti hanno dato loro modo di farsi conoscere e tutti i sostenitori abituali che negli anni hanno supportato l'associazione.