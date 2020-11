I volontari della Protezione Civile impegnati nei cimiteri

In occasione della commemorazione dei defunti, i volontari del gruppo di Protezione civile di Cotignola hanno garantito il rispetto delle regole di sicurezza presso i cimiteri di Cotignola, Barbiano, Budrio e San Severo. Durante le giornate del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre, i volontari hanno allestito banchetti con appositi cartelli presso gli ingressi di tutti i cimiteri, con presidio fisso a Cotignola e Barbiano e con controlli periodici a Budrio e San Severo. I volontari hanno informato le persone sulla necessità di distanziamento e di igienizzazione delle mani e sull’obbligo di indossare correttamente la mascherina.

“Le persone che hanno frequentato i cimiteri in questi giorni hanno espresso grande apprezzamento per il servizio svolto dai volontari - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari - Una presenza discreta, ma molto attenta e puntuale che ha garantito che queste ricorrenze potessero essere vissute da tutte le persone nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a queste persone, che in questi mesi così difficili stanno supportando l’Amministrazione per poter continuare a garantire servizi essenziali per la comunità”.