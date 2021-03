I volontari Enpa portano a spasso i cani di chi è in quarantena

"Le richieste d’intervento non mancano e i nostri volontari si adoperano con impegno per quanto ci è possibile"

All'ufficio di Enpa Ravenna stanno arrivando, già da qualche tempo, delle richieste d’aiuto da parte di qualche cittadino confinato in casa perché posto in quarantena a causa del Covid. Si tratta di persone che, trovandosi nell’impossibilità di condurre a spasso il proprio animale, si rivolgono a Enpa per ottenere l’aiuto di un volontario disposto a fare passeggiare il proprio cane, oppure a portarla dal veterinario in caso di necessità.

"Abbiamo così creato un piccolo gruppo di volontari che abbiamo battezzato “Volontari Covid” i quali, collegati tra loro, valutano la possibilità di intervenire, compatibilmente ai loro impegni e all’ubicazione di chi chiede l’aiuto - spiegano dall'ente di protezione animali ravennate - Si cerca insomma di soddisfare, nei limiti del consentito, le necessità di chi possiede un cane ed è posto in quarantena, il quale non può avvalersi dell’aiuto o della collaborazione di amici e parenti. Le richieste d’intervento non mancano e i nostri volontari si adoperano con impegno per quanto ci è possibile. L’Enpa così facendo svolge, ancora una volta, un servizio di utilità sociale al servizio della collettività, a titolo prettamente gratuito".