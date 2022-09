I volontari Enpa restano "appiedati", l'appello: "Ci serve un nuovo mezzo per aiutare i gatti randagi"

I volontari della sezione ravennate dell'Enpa, l'Ente nazionale di protezione animali, lanciano un appello a tutti gli amanti degli amici a 4 zampe. "Le colonie feline gestite dalla sezione ravennate dell’Enpa sono da molti anni seguite dai nostri volontari che si avvalgono di un veicolo obsoleto, il quale periodicamente ci dà dei problemi. In questi giorni l’automezzo è giunto al “capolinea” ed è nell’impossibilità di svolgere la sua utile e importante attività volta a raccogliere i gatti che vivono in libertà per sottoporli alle importanti sterilizzazioni ambulatoriali, nonché alle cure veterinarie di cui gli stessi necessitano".

L'attività dei volontari ha quindi subìto un arresto molto penalizzante e quanto mai nocivo per quanto si rende indispensabile realizzare in favore dei gatti randagi. In considerazione di ciò, l'Enpa invia un appello a tutti i soci e simpatizzanti "affinchè, se a loro fosse possibile, ci contattino al fine di valutare la possibilità di ottenere un automezzo in comodato gratuito da utilizzare per la realizzazione delle nostre finalità istituzionali". Per ogni evenienza è possibile contattare Enpa Ravenna presso l’ufficio di via Corti alle Mura 68 a Ravenna, telefono 054436944 oppure tramite email all’indirizzo ravenna@enpa.org.