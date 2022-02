I volontari fanno rinascere il Cinema Senio: ripartono proiezioni e attività culturali

Le attività cinematografiche e culturali del Cinema Senio di Casola Valsenio riprenderanno grazie all’impegno di un gruppo di volontari riuniti nell’associazione “Nuovo Cinema Senio. L’obiettivo dei volontari è quello di riuscire a costituire un polo attrattivo, in particolar modo per le generazioni più giovani, che maggiormente avvertono la necessità di un luogo di intrattenimento in grado di offrire la possibilità di mantenere il servizio cinematografico all’interno del proprio paese. L’associazione si propone di garantire un calendario in grado di soddisfare varie tipologie di pubblico, preservando iniziative culturali parallele alla programmazione.

La ripartenza della sala cinematografica è motivo di orgoglio e segna un forte messaggio culturale così come una forte valenza sul piano sociale. L’intento è inoltre quello di stabilire un pieno dialogo con altre associazioni e realtà del territorio in modo da garantire cooperazioni che possano stimolare nel massimo della sua potenzialità l’attività della sala.

Oltre al presidente Gianantonio Gentilini, l’associazione vede nel proprio consiglio Irene Gambetti e Marino Fiorentini, rispettivamente come vicepresidente e segretario, e come consiglieri: Alberto Fiorentini, Alessandro Faziani, Riccardo Albonetti e Valentina Malpezzi. L’attività del Cinema Senio ripartirà nell’autunno 2022.