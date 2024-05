L'identità di genere al centro di un romanzo di oltre un secolo fa: Jessy Simonini racconta "La costola di Adamo"

Siamo abituati a considerare temi come quello dell'identità di genere (in tutte le sue sfaccettature) come una materia appartenente quasi esclusivamente al nostro presente. In realtà non è affatto così. L'argomento è stato affrontato più volte nel corso del passato anche attraverso i contributi di autori di fama mondiale, e capita anche che un volume precursore di questo tema sia stato scritto proprio da un'autrice romagnola oltre un secolo fa, ambientandolo tra l'altro a Ravenna. Stiamo parlando de "La costola di Adamo", pubblicato nel 1918 da Sfinge, pseudonimo di Eugenia Codronchi Argeli, e ora oggetto di una riedizione da parte della casa editrice Fernandel che dal 10 maggio ha riportato il volume in libreria.

Il libro. Nella Ravenna del primo Novecento la giovane Andrea Norbani esercita la professione di medico, ed è una delle figure più in vista del Partito repubblicano. Soggetto eccentrico, lontano dai canoni della femminilità e dai ruoli predefiniti, Andrea si divide fra le cure ai malati e la battaglia politica, che conduce in un mondo esclusivamente maschile, restando fedele ai valori del mazzinianesimo. Le sue certezze vacillano quando si innamora del leader del partito rivale, il socialista Filippo Spada: l’incontro con Spada coincide con la scoperta dell’amore come sentimento universale di liberazione e di fratellanza, che ricuce le fratture, placa gli odi di parte e i conflitti.

Identità di genere, dunque, ma anche amore, storia, scontri politici e gli avvenimenti della Settimana Rossa che scossero tutta la Romagna poche settimane prima dello scoppio della prima guerra mondiale. A svelarci tutti i contorni di questo romanzo di grande modernità e della sua autrice, è il curatore della collana "Le oblique" di Fernandel, Jessy Simonini. Archivista paleografo, studioso di letterature comparate e in particolare di letteratura delle donne, Simonini ha scritto vari articoli e saggi sul tema.

Cosa la colpisce di più di questo romanzo che viene ripubblicato a oltre un secolo dalla sua prima uscita?

Ciò che mi ha colpito di più, oltre al quadro storico-politico in cui si situa la narrazione, è il fatto che nella prima parte del romanzo l’autrice gioca con l’identità – oggi si direbbe “identità di genere”- della protagonista. Mi è sembrato un aspetto più che significativo, in qualche modo già modernista o capace di annunciare il modernismo (penso a Orlando o a Il pozzo della solitudine che usciranno dieci anni dopo). Certamente – e i fattori sono tanti – la scrittura di Sfinge-Codronchi non è quella di Woolf o di Radclyffe Hall. Tuttavia la caratterizzazione del personaggio principale – Andrea Norbani – è molto originale: viene presentata come una figura senza sesso o con tratti marcatamente maschili; è lontana da una dimensione “femminile”, almeno in termini performativi, non si fa imbrigliare nelle norme di genere ma anzi, al contrario, le mette in discussione con la sua stessa identità. Poi il romanzo in qualche modo evolve ricollocandola nella norma. E anche questo mi sembra un aspetto significativo: tempo qualche anno e molte norme saranno capovolte, ho citato Woolf, Hall, potrei citare Djuna Barnes ma anche – per il contesto italiano – a Fausta Cialente, che dieci anni dopo scrive un romanzo lesbico a tutti gli effetti, Natalia, di recente pubblicato in una nuova edizione.

Cosa può raccontarci dell'autrice, Eugenia Codronchi Argeli?

Famiglia di antica nobiltà romagnola, imolese; Eugenia Codronchi Argeli- nata nel 1865- era figlia di un senatore liberale, Giovanni, che esercitò importanti incarichi nella politica e nell’amministrazione dello Stato. Alcune testimonianze riportano come già ai tempi del ginnasio fosse una ragazza vivace, empatica nei confronti dei più deboli, appassionata di letteratura. Non era una donna dentro la norma: certamente non era una rivoluzionaria (il suo ceto difficilmente glielo avrebbe permesso) e sarebbe anche difficile identificarla come “femminista” tout court (perché sarebbe un anacronismo inutile). Tuttavia, viveva in una relazione affettiva con una donna, Bianca Belinzaghi, sua compagna di vita fino alla morte, avvenuta nel 1934. Codronchi, che pubblicò sempre con lo pseudonimo di Sfinge, è autrice di molti racconti e novelle, di alcuni saggi (fra cui segnalo i “medaglioni” di Femminismo storico), e di sette romanzi. Presso un fondo archivistico conservato alla BIM di Imola c’è un ricchissimo patrimonio di documenti e materiali inediti che aspetta di essere studiato e conosciuto meglio: purtroppo sono pochi gli studiosi che hanno approfondito l’opera dell’autrice, di recente se n’è occupata Ombretta Frau e ancora più di recente una giovane studiosa, Arianna De Gasperis, che ha collaborato alla redazione di una bibliografia critica inserita in appendice.

Quali sono gli aspetti più significativi della Ravenna del tempo che compaiono nel romanzo?

Ne citerei due: l’affresco politico e il rapporto fra paesaggio e memoria. Sul contesto politico ravennate di quegli anni, c’è moltissimo: il conflitto fra repubblicani e socialisti, anche le forme di violenza e odio politico che emergevano da questo conflitto fino poi a una unione improvvisata dovuta ai fatti della Settimana rossa, che Eugenia Codronchi sembra conoscere molto approfonditamente e a cui riserva uno sguardo all’apparenza vicino, empatico, identificando quelle gloriose giornate come un grande risveglio patriottico. E sul rapporto fra paesaggio e memoria c’è altrettanto: il ricordo di Dante e poi i grandi monumenti cittadini, la pineta: nel romanzo, gli spazi della città di Ravenna – che Codronchi conosce bene (nell’archivio di Imola c’è tra l’altro una interessante corrispondenza con Cordula Poletti) – diventano a tutti gli effetti “luoghi di memoria”.

Nel romanzo finiscono per colpire molti aspetti: in particolare c'è una tematica sentimentale e sessuale che interessa la protagonista, Andrea Norbani. Considerando l'anno di uscita del romanzo (1918) si può dire che l'autrice abbia sfatato un tabù?

Più che sfatare un tabù, come si diceva prima, ci si situa per qualche decina di pagine nel campo dell’indifferenza sessuale: Andrea non risponde ai canoni, non è interessata agli uomini, non “performa” un’identità chiara. Il suo nome ambiguo, la sua professione, il suo impegno politico la pongono fuori da qualsiasi dimensione normativa. Poi il romanzo nel suo sviluppo pare ritornare all’ordine: “eterosessualità obbligatoria” (come direbbe Adrienne Rich), ritorno a una vita dentro le norme di genere fino alla maternità cui si accenna alla fine del romanzo. Sicuramente la prima parte del romanzo è di grande modernità.

Nel corso del romanzo si evidenzia anche uno scontro politico, allora centrale nel Ravennate (e non solo), quello tra socialisti e repubblicani, in un momento storico caratterizzato anche dalla Settimana Rossa. Che cosa ci rivela l'opera su questi temi?

Ci rivela senz’altro la conoscenza – e direi anche l’interesse – dell’autrice verso quella rivolta. Non è un caso che il romanzo venga scritto in periodo bellico: Codronchi era senz’altro un’interventista e l’aspetto traluce a più riprese soprattutto nella seconda parte della narrazione. L’altra cosa che vorrei citare è l’intreccio fra lotta politica e sentimenti, perché l’amore è per Sfinge l’elemento nel quale possono placarsi le “divertite passioni” della battaglia politica. Questo ci racconta l’amore travolgente fra il socialista Filippo Spada e la repubblicana Andrea Norbani.