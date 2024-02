Ignora l'alt del posto di blocco: camionista bloccato e multato dopo l'inseguimento

La Polizia Locale - Ufficio Strumentazione Tecnica e Controllo Trasporto Pesante - durante un controllo in via Trieste ha intimato l'alt a un camionista che, incurante dell'obbligo di fermarsi, ha continuato a viaggiare da Ravenna verso Marina.

Il mezzo pesante, dopo un inseguimento, è stato fermato su via Classicana. Il conducente, un 34enne, all’atto dell’accertamento è risultato viaggiare senza avere inserito la tessera conducente, motivo per cui ha dichiarato di non essersi fermato all’alt.

Il trasgressore è stato pertanto sanzionato ai sensi del Codice della Strada per non essersi fermato all’alt, violazione per la quale è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente e la comunicazione alla Prefettura per la definizione dell’importo della sanzione (prevista da 87 a 344 euro), e per aver circolato senza inserire la tessera, violazione che prevede una sanzione pecuniaria di 866 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione (da 15 giorni a 3 mesi).