Il film girato a Cervia conquista il Messico

Cervia al cinema vince in America Latina. Il cortometraggio di Jethro Massey “Never Apply Salt To Attract A Potential Lover”, girato durante la residenza artistica 2020 del Festival Cinemasuono, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Miglior Cortometraggio Muto al Festival Internacional del Cine Silente México.

La rassegna centroamericana ha ritenuto di premiare l’opera del regista britannico anche in virtù della produzione, che è stata curata dallo Spazio Culturale Scambiamenti del Comune di Cervia, organizzatore di Cinemasuono, con l’ausilio di volontari e membri della comunità cervese.

Tutte le scene sono state girate a Cervia, con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’immagine della località nel mondo. La pellicola è infatti stata selezionata e ammessa in concorso da parte di numerosi festival in Italia, Croazia, Egitto, Portogallo, Turchia, Bosnia e Stati Uniti. Non è quindi escluso che quello messicano possa essere solo il primo di una serie di premi, che andrebbero a realizzare pienamente il coinvolgimento dei cittadini e della città nella realizzazione dell’opera.

La prossima edizione di Cinemasuono è prevista a Cervia a luglio 2021, e confermerà la finalità di valorizzare il cinema senza sonoro, con cortometraggi inediti e lungometraggi, reinterpretati da musicisti.