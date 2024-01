Il 'Babbo Natale dei bambini' fa visita alla piccola Sara, simbolo della lotta contro il cancro

Un Natale speciale per la piccola Sara Cantagalli, che a soli 5 anni sta combattendo contro un raro tumore che le è stato diagnosticato nel 2021, un neuroblastoma al quarto stadio. Tutto nasce da alcune famiglie alluvionate faentine e ravennati, che hanno avuto il buon cuore di segnalare la pagina Facebook "La piccola Sara" a "Il Babbo Natale Dei Bambini".

"Il Babbo Natale dei bambini è un uomo che da 22 anni si occupa, a proprie spese e senza far parte di nessuna associazione, dei bambini oncologici terminali, e cioè di quei bimbi che purtroppo sono al termine della loro vita - spiega il padre di Sara, Mattia Cantagalli - Lo fa giocando con loro, stando con loro a fargli compagnia dalla mattina alla sera ogni volta che smette di lavorare, tutti i sabati e domeniche, tutti i giorni di festa e di ferie dal lavoro. Gli fa da Babbo Natale, Befana, coniglietto di Pasqua e organizza progetti ed eventi per aiutare i suoi bimbi e i loro genitori. Non chiede mai soldi ed è questa la sua forza, perché tante persone da tutta Italia lo contattano per creare giocattoli e altro. A novembre di ogni anno poi non si dimentica neanche dei suoi bimbi che purtroppo sono saliti in cielo: ogni fine settimana di novembre va dai suoi bambini nei cimiteri vestito da Babbo Natale in compagnia dei genitori, perché il vero Babbo Natale non dimentica nessuno dei suoi bimbi".

Un legame speciale tra Babbo Natale e la piccola Sara che si è visto quando è venuto a Faenza, nella casa della piccola, vestito proprio da Babbo Natale a portare tanti doni. "La magia di Babbo Natale è molto speciale - conclude il padre di Sara - Credete in Babbo Natale!".