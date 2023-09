Il bar era un covo di persone dedite a spaccio e rapine: scattano i sigilli

Il Questore di Ravenna Lucio Pennella oggi ha disposto la chiusura per 15 giorni - oltre che di un bar nei pressi della stazione di Ravenna - di un secondo bar a Faenza. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza sono stati incaricati dell’esecuzione immediata del decreto.

Il provvedimento di chiusura del locale si è reso necessario per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, venute meno più volte, tanto da indurre il Questore ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso dell’ultimo semestre, infatti, Polizia e Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli dei clienti del bar, spesso già noti per reati quali produzione e spaccio di stupefacenti, rapina, furto, immigrazione clandestina, rissa, lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento, riscontrando che il locale era divenuto un luogo di aggregazione assidua e continua di persone pericolose, ritenute di dubbia moralità e dedite ad attività illecite.

Questa situazione, oltre a costituire un rilevante motivo di allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, è risultata particolarmente aggravata dalla presenza di persone note per reati inerenti gli stupefacenti, che rappresentano una considerevole fonte di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Per questo è stata disposta la chiusura.