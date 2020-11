Il bar lancia una 'raccolta regali' per donare un Natale ai bimbi meno fortunati

Una nuova iniziativa di solidarietà dopo quella lanciata a maggio, quando il bar ha deciso di regalare caffè, brioche e pizze ai più bisognosi. Il 'Tre Emme Caffè' di Russi ha ideato una nuova forma di beneficenza in vista del Natale 2020. Un Natale sicuramente complicato, visto il difficile momento storico che tanti lavoratori e imprenditori stanno attraversando.

"Purtroppo quest'anno la situazione non è delle migliori - spiega la titolare del bar, Lucia - e molte famiglie non potranno permettersi di "festeggiare" in modo normale. Famiglie con bambini che magari non avranno pacchetti da scartare. Quindi ho pensato che chiunque voglia potrà portare un regalino gia incartato al bar: li metteremo tutti sotto l'albero e il 20 consegnerò tutti i doni a un un'associazione che li porterà a famiglie che sono in difficoltà. I regali devono essere per bambini, segnalare solo se per maschio o femmina".