Il Basket Ravenna al fianco di Amantum

Basket Ravenna al fianco di Amantum, Associazione Nazionale per malati di infezione polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM). Amantum è una Associazione italiana no profit, nata nel 2018, che ha come scopo il riconoscimento da parte delle istituzioni di tutte le malattie da NTM, e il finanziamento della ricerca per la cura e la creazione di strumenti di prevenzione di dette patologie. La malattia NTM (Micobatteriosi Non Tubercolare) è una malattia subdola: orfana di farmaci, rara perché scarsamente diagnosticata, negletta perché non ancora riconosciuta dal SSN (le medicine e le analisi sono interamente a carico del paziente).

Viene confusa con altre patologie a causa di sintomi apparentemente poco indicativi: tosse e bronchiti ricorrenti, inappetenza, dimagrimento, febbricola… ma anche manifestazioni cutanee (rush cutaneo) e infezioni oculari (nei bambini invece è più frequente la Micobatteriosi Non tubercolare a livello linfonodale).

Fortunatamente il contagio, le cui cause non sono ancora completamente appurate, non avviene da persona a persona, ma presumibilmente in ambienti umidi (serre, saune, piscine..) ed infetta prevalentemente soggetti femminili con fragilità immunologica o con patologie pregresse. Purtroppo non è ancora stata creata una cura mirata e le linee terapeutiche attuali prevedono la somministrazione dai 4 ai 7 antibiotici al giorno per un periodo variabile dai 6 mesi ai due anni! L’associazione Amantum si occupa di dare voce ai malati affinché vengano riconosciuti loro diritti e dignità: per far sì che nessuno venga lasciato solo ha bisogno della collaborazione di tutti affinché la richiesta di aiuto di tante persone, non rimanga una voce solista in un deserto di indifferenza.