Il bel gesto del Liceo scientifico: donate oltre 6mila mascherine allo 'sportello del sorriso'

Nell'ambito del progetto "Non c'è futuro senza solidarietà", lo sportello del sorriso di via Grado 30 a Ravenna, gestito dall'associazione Il Terzo Mondo presieduta da Charles Tchameni Tchienga, ha ricevuto il 26 febbraio una cospicua donazione dal Liceo Scientifico di Ravenna, composta da 6150 mascherine, chirurgiche e non, e 13.200 ml di gel igienizzante.

Ad oggi (venerdì 11 marzo, ndr) sono state distribuite gratuitamente circa 5000 di quelle mascherine alle famiglie che frequentano lo sportello del sorriso, ma anche al negozio Barber Shop Smatt, alla Moschea di Ravenna e alla Caritas della Chiesa arcipretale di San Biagio. Le restanti mascherine continueranno ad essere distribuite fino ad esaurimento dello stock.

L'associazione di volontariato sottolinea, tuttavia, che qualche giorno dopo aver ricevuto la donazione, "per motivi amministrativi legati all'ente benefattore, tutto il gel è dovuto ritornare al mittente".