Il bel gesto del Lions: 2mila euro in buoni spesa per le famiglie in difficoltà della parrocchia

Un gesto concreto per aiutare chi ha bisogno. Il presidente Alberto Gamberini del Lions Club Ravenna Bisanzio e il presidente Giovanni Naccarato del Dante Alighieri, alla presenza del Governatore distrettuale Franco Saporetti, hanno consegnato a don Paolo Szczepaniak della Parrocchia di San Rocco a Ravenna dei buoni spesa Conad per un valore di 2000 euro come sostegno alle famiglie in difficoltà.

Don Paolo ha ringraziato i Lions per la costante attenzione alle esigenze sociali del territorio e per la loro etica solidale. Ha inoltre evidenziato le nuove emergenze, tra le quali il forte aumento di presenze quotidiane alla mensa di Fraternità, legato anche all’arrivo della popolazione ucraina. Alla consegna dei buoni da 10 euro erano presenti anche la presidente della 1-2 Circoscrizione Cinzia Ghirardelli, e le socie Caterina Lacchini e Cristiana Orengia.