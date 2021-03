Il bel gesto dell'associazione ravennate: donata una scala ortopedica all'ospedale

L'Associazione Cuore e Territorio continua a lavorare per il territorio ravennate e a far sentire la sua vicinanza ai cittadini e alle istituzioni. Venerdì è stata donata ufficialmente una scala ortopedica ad angolo al reparto di Ortopedia dell'Ospedale "Santa Maria della Croci" di Ravenna. La scala ortopedica è stata consegnata al reparto di Ortopedia dell'ospedale Santa Maria delle Croci alla presenza di Borghesi Laura, Capo Sala Ortopedia, Alberto Belluati, primario di Ortopedia e Cinzia Lotta, direttrice medica Faenza Lugo e Cervia. Per Cuore e Territorio, invece, era presente il socio Marcello Iervolino.

"La pandemia in corso ha completamente travolto tutti i reparti di degenza - riferisce il presidente dell'associazione Giovanni Morgese -, stravolgendo le attività basilari come, ad esempio, la riabilitazione dei pazienti ricoverati. Non potendo più accedere alle palestre della struttura, per ovvi motivi dovuti alle misure di contenimento del virus, i trattamenti riabilitativi dei pazienti che subiscono interventi di protesi e fratture di femore, debbono essere eseguiti nei reparti stessi, proprio perché i pazienti non possono essere trasportati agevolmente. Ecco che la scala ortopedica ad angolo sarà un attrezzo fondamentale per l'addestramento all'utilizzo delle scale a quei pazienti sottoposti a interventi di protesi o fratture di femore, che altrimenti verrebbero penalizzati. L'ausilio donato da Cuore e Territorio, permetterà al paziente di velocizzare la sua riabilitazione e favorire, tempestivamente, la propria dimissione".