Il bel gesto dell'associazione santalbertese: donati 200 pacchi di pasta alla mensa dei poveri

Non si ferma la solidarietà del territorio ravennate. Domenica 7 febbraio l'Asd Cotekino Off Road di Sant'Alberto ha donato alla parrocchia di Casal Borsetti 200 pacchi di pasta da destinare alla mensa dei poveri gestita da don Raffaele. Alla consegna erano presenti il presidente dell'associazione Emanuele Leardini, il socio fondatore Stefano Ravaioli, il presidente emerito Riccardo Succi e il parroco don Raffaele.

"Tutti gli anni a fronte del raduno ciclistico che organizziamo durante la sagra paesana destiniamo parte dei proventi per opere di beneficenza - riferiscono i membri dell'associazione santalbertese - abbiamo contribuito alla creazione della casa accoglienza gestita dall'associazione 'Piccoli Grandi Cuori' nel quartiere Lame di Bologna nel 2018, nel 2019 abbiamo donato una lavagna LIM al comune di Arquata del Tronto. Nel 2020, per le note cause, non ci è stato possibile organizzare nulla, ma abbiamo comunque pensato di aiutare con questo piccolo gesto la mensa gestita da Don Raffaele. Sperando che l'esempio di questi piccoli gesti muova sempre più persone alle meraviglie della beneficenza".