Il bel gesto dell'azienda, dona 2500 euro al Comune: finanzieranno i laboratori d’arte nelle scuole

Ammonta a 2500 euro la cifra raccolta dal Calzaturificio Emanuela, e recentemente consegnata al sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, grazie alla vendita online di una “partita” di sabot, originariamente ordinate da un cliente straniero dell’azienda, ma poi ricusate per l’inevitabile ritardo dovuto all’alluvione dello scorso anno. Ecco il perché della scelta, comunicata prima di Natale, di avviare una vendita benefica dei sabot: tolte le spese vive, l’incasso realizzato grazie alla vendita – attualmente appunto 2500 euro – è stato devoluto dal Calzaturificio al Comune di Bagnacavallo: che a sua volta l’ha destinato all’Istituto Comprensivo “Berti”. La consegna della cifra si è svolta nei giorni scorsi, in un incontro fra Emanuela Bacchilega, titolare del calzaturificio, l’Amministrazione Comunale e il dirigente dell’Istituto, Moreno Folli.

Grazie alla donazione, i docenti del plesso di Villanova dell’Istituto Comprensivo potranno ripristinare un laboratorio di arte e attività interdisciplinari nel plesso a disposizione degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. L’istituto ha predisposto, in questi anni, gli spazi laboratoriali mediante banchi e sedie modulari (isole da sei banchi trapezoidali ciascuno) per favorire le attività di gruppo, gli apprendimenti mediante compiti di realtà, la collaborazione e il confronto tra gli alunni. “La donazione giunta dal Calzaturificio – sottolinea il dirigente Folli - consentirà di avviare la predisposizione del laboratorio con l’acquisto delle prime isole affinché si possa, già a partire dal prossimo anno scolastico, a svolgere attività didattiche per gruppi di alunni”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno acquistato le calzature, aiutando così i nostri concittadini ancora in difficoltà – ha detto Emanuela Bacchilega, titolare del calzaturificio -. Devo dire che la grande maggioranza degli acquisti è venuta da romagnoli, nonostante la modalità online permetta di farlo a tutte le latitudini”. La vendita online, comunque, non è terminata: sarà possibile acquistare le ciabatte (il prodotto si chiama “Rainbow”) attraverso il portale emanuela.com, fino a fine 2024. E naturalmente rimane invariata la finalità benefica.