Il bel gesto dell'azienda: donati 15mila euro ai servizi sociali di Sant’Agata sul Santerno

Un contributo al Comune di Sant’Agata di Santerno per rafforzare i servizi destinati al sociale e aiutare le persone in difficoltà. È questo il senso della donazione di 15mila euro che Distillerie Mazzari ha voluto dedicare alla comunità santagatese. La consegna del contributo si è svolta giovedì 2 dicembre, alla presenza del sindaco Enea Emiliani e di un Babbo Natale “speciale” inviato dalla ditta romagnola.

“Questa solidarietà dimostra ancora una volta l’attaccamento al territorio di una realtà aziendale che si è sempre distinta per impegno civico e partecipazione - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. E noi ancora una volta ringraziamo di cuore Distillerie Mazzari per quanto ha fatto per la nostra comunità e per tutto quello che sta facendo ora, con interventi mirati e di estrema utilità”. Nel 2020 l'azienda ha donato al Comune il nuovo scuolabus e altri 15mila euro, fondi sempre destinati ai servizi sociali; nel corso della pandemia ha inoltre donato 11mila confezioni di igienizzante per la Protezione civile e alla cittadinanza e 20mila euro all'ospedale di Lugo.

“Per il secondo anno consecutivo - si legge in una nota dell'azienda - abbiamo deciso di convertire i regali di Natale destinati ai nostri collaboratori, in una donazione da offrire alla comunità santagatese. Il ‘perimetro’ del nostro business è globale e guarda al mondo, ma prima di ogni cosa abbiamo a cuore le nostre radici e il territorio nel quale siamo nati e cresciuti. Sapere che il Comune ha deciso di destinare il nostro contributo ai servizi sociali ci fa molto piacere, anche perché incontra lo spirito con il quale l’iniziativa è nata: ovvero offrire un aiuto alle persone in difficoltà e bisognose di un sostegno concreto”.