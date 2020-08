Il bel gesto di due 14enni: trovano un portafoglio pieno di soldi e lo restituiscono al proprietario

Un bel gesto compiuto da due ragazzi in vacanza a Cervia, che hanno trovato un portafoglio e l’hanno consegnato al comando della Polizia locale. Protagonisti della nobile azione sono Alessandro Idalghi e Emanuele Bruno, entrambi 14enni, che nei giorni scorsi a Milano Marittima in via Forlì hanno ritrovato a terra un portafoglio con documenti, carte di credito e 265 euro in contanti. I due ragazzi non hanno esitato a consegnarlo immediatamente al comando della Polizia locale di Cervia che ha rintracciato il proprietario, anch’egli turista nella città del sale, e il tutto è stato riconsegnato alla moglie ancora in vacanza in città.

All’incontro in Comune con il sindaco erano presenti anche i genitori dei ragazzi, la moglie del proprietario del portafoglio e il vicecomandante della Polizia locale Roberto Giunchi. “Sono particolarmente fiero - ha dichiarato Il sindaco Massimo Medri - che questo gesto nobile e di alto senso civico sia stato compiuto da due ragazzi. I giovani responsabili, sinceri, onesti sono la grandissima maggioranza della nostra società. Alessandro e Emanuele ne sono un esempio e con i fatti hanno smentito i luoghi comuni sulla presunta mancanza di valori nei ragazzi. Queste azioni spesso non fanno notizia, invece meritano di essere evidenziate e sostenute".