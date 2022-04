Il bel gesto di solidarietà dei 'nonni': 80 uova di Pasqua per le famiglie meno fortunate

Lunedì sera il presidente Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo ha ricevuto una donazione di 80 uova di Pasqua. Il bel gesto di solidarietà è avvenuto nella sede del Centro Sociale La Quercia di Ravenna, in Piazza Medaglie d'Oro, con gli anziani del centro rappresentati dalla presidente Patrizia Berardi e da tutto il Consiglio direttivo.

A partire da mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, allo Sportello del Sorriso di via Grado 30, gestito dall'associazione Il Terzo Mondo, verranno distribuiti le uova di Pasqua alle bambine e ai bambini le cui famiglie frequentano la struttura. "Grazie a questa donazione lo Sportello del sorriso condividerà il sorriso pasquale con tantissimi bambini meno fortunati d'altri", ha dichiarato il presidente Tchameni.

Un incontro proficuo e interessante sia per l'associazione che per il centro sociale, "poiché entrambe le parti hanno colto l'occasione per gettare le basi di una futura collaborazione solida e concreta - afferma Tchameni - a partire dalle prossime iniziative di cooperazione internazionale che verranno avviate dalla Onlus Il Terzo Mondo".

Lo Sportello del Sorriso per le vacanze di Pasqua chiude da giovedì 14 al 19 aprile e riapre mercoledì 20 aprile nei consueti orari di apertura e chiusura (15.30 - 18.30). Per le donazioni e la gestione dell'emergenza legata alla nascita è possibile chiamare il numero 388 8804173 dell'associazione per concordare un appuntamento. Il presidente della Onlus invita tutti i "benefattori a non lasciare incustodite le loro donazioni fuori dallo Sportello, in modo tale da non favorire il degrado intorno alla nostra struttura solidale".