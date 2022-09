Il benvenuto in Municipio ai due giovani che iniziano il servizio civile a Cervia

II sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore Bianca Maria Manzi hanno dato il benvenuto ai ragazzi del servizio civile che per un anno svolgeranno la loro esperienza nel comune di Cervia. Il servizio coinvolge i ragazzi di età fra i 18 e i 28 anni. I due giovani sono Matilde Sforza di Savio di Ravenna e Mattia Minotti di Montaletto.

I volontari nel loro anno di attività opereranno presso l’Ecomuseo di Cervia. Il progetto “Il mondo è tuo” è in co-progettazione con Comune di Ravenna e Caritas sede di Faenza. Affronta il tema dell’educazione e responsabilità ambientale come previsto dall’agenda 2030 dell’ONU. Le attività sono volte a sostenere la qualità dell’aria, delle risorse sostenibili fino al turismo responsabile. Per i ragazzi che effettueranno il servizio civile è previsto un compenso mensile di 444,30 euro.

"Il servizio civile è sempre stato una buona opportunità di crescita per i giovani, permettendo a loro di fare un'esperienza formativa di crescita civica e sociale - spiegano sindaco e assessore - Un'opportunità che aiuta i ragazzi a entrare in contatto con la realtà della comunità locale, dell’istituzione comunale e del volontariato. Il servizio civile è occasione di crescita anche per i servizi e per gli operatori, stimolati dalle idee fresche e innovative dei ragazzi".