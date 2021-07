Il cammino del pilota per raccogliere fondi e curare i bambini: "Mi sento in dovere di aiutare i meno fortunati"

"Il mio non è un semplice viaggio, ma un cammino di speranza affinché ognuno di noi nel suo piccolo faccia qualcosa per dare a questi bambini un futuro migliore"

Una vera e propria sfida solidale quella di Gianlorenzo Moretti, 34enne di Brisighella, pilota di auto da corsa con tre titoli tricolori vinti, sportivo a tutto tondo e appassionato di trekking e viaggi, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura, che travalica l'aspetto fisico e sportivo, per addentrarsi in un ambito più interiore e spirituale a sostegno di una nobile causa. Infatti, nel mese di agosto, affronterà a piedi il Cammino di Santiago nella parte nord, in Galizia, percorrendo 195 chilometri: dalla città di Caridad fino al celebre santuario di Santiago di Compostela. Nove tappe, la più lunga delle quali misura circa 40 chilometri.

"Nei viaggi che ho intrapreso mi ha sempre colpito la cultura di altri popoli - dice Gianlorenzo - ma al contempo una delle cose che più mi è rimasta impressa è la disparità di opportunità di cui possono godere i bambini a seconda del loro luogo di nascita. Io sono nato in un'oasi felice che offre molte possibilità in ogni campo, pertanto mi sento in dovere, nel mio piccolo, di cercare di aiutare chi invece è nato in zone meno fortunate. Il mio non è un semplice viaggio, ma un cammino di speranza affinché ognuno di noi nel suo piccolo faccia qualcosa per dare a questi bambini un futuro migliore”.

Una sfida sportiva e di resistenza, ma anche una ricerca di appagamento introspettivo personale. Tutto ciò abbinato a una raccolta fondi a favore dell'associazione umanitaria Cosmohelp di Faenza, con la collaborazione dell'azienda faentina Body Nutrition Italia, specializzata nella produzione di alimenti funzionali e nutraceutici per sportivi. Dal 2004, anno della sua costituzione, Cosmohelp è impegnata a fornire l'accesso alle cure sanitarie a bambini italiani e stranieri affetti da gravi patologie, curando i contatti con le strutture ospedaliere e organizzando anche gli aspetti logistici correlati come trasporti, visti, alloggio per gli accompagnatori e tutti i servizi post ricovero. Attualmente Cosmohelp sta seguendo un ragazzino albanese, operato al cuore presso la cardiologia e cardiochirurgia pediatrica del Sant'Orsola di Bologna, e una bimba di tre anni di Faenza, in cura presso l’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini. Ma ce ne sono tanti altri che hanno bisogno di sostegno.

La raccolta fondi a favore di Cosmohelp partirà a inizio agosto, pochi giorni prima della partenza di Gianlorenzo, che per tutto il cammino indosserà una maglietta autografata da alcuni dei giovani assistiti, a cui si aggiungeranno le firme dei donatori che vorranno contribuire a questa importante iniziativa umanitaria. Per devolvere un’offerta e aiutare a raccogliere fondi, basta collegarsi al sito di Cosmohelp e cliccare sul pulsante 'dona ora' oppure fare un bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: c/c intestato a Cosmohelp Associazione ODV - Codice Iban: IT 60 K 02008 23705 000101103389. Chi fosse interessato potrà seguire Gianlorenzo nel suo cammino tramite Instagram e Facebook.