Il camper vaccinale arriva alla mostra-mercato della ceramica 'Made in Italy'

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino

Dopo il successo registrato con l’iniziativa “VacciniAmo la riviera”, attraverso le unità mobili vaccinali di Ausl Romagna, l’attività vaccinale dei mezzi mobili prosegue, cercando di coprire gli eventi di maggiore presenza di pubblico, in programmazione nelle località della Romagna. Domenica 5 settembre dalle ore 14 alle 20 il camper vaccinale farà sosta a Faenza in Piazzetta della Legna, dove si svolge la Mostra Mercato della Ceramica. I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.