Il campione di windsurf Francesco Leoni accolto in Municipio

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, con il consigliere delegato per lo sport Ivan Rossi, ha incontrato Francesco Leoni, campione di windsurf. Francesco arriva da Giovecca e ha 23 anni, la sua passione per questo sport è nata quando era bambino. Quest'anno ha vinto il Circuito nazionale Formula Windsurfing pinna svoltosi a Pino - Tronzano sul lago Maggiore. Nell'ultima stagione ha gareggiato anche in Francia e Portogallo. Solitamente le trasferte sono organizzate da Francesco con il suo van attrezzato.

La disciplina del windsurfing è caratterizzata da una preparazione fisica completa ed uno studio tattico delle condizioni dei venti e del mare per individuare la migliore strategia da adottare durante la regata. A Francesco sono stati donati la medaglia e il portachiavi del Comune di Lugo.

"Siamo sempre molto orgogliosi quando incontriamo questi atleti che raggiungono importanti risultati spinti dalla passione e da un genuino entusiasmo - sottolinea il sindaco Ranalli - Francesco ci ha conquistato con il suo sorriso e la sua allegria. È un ragazzo che gira il mondo con il van e il windsurf e porta avanti l'attività familiare di produzione infissi. Noi speriamo che realizzi i suoi sogni e gli ricordiamo che nell'Amministrazione Comunale troverà sempre un interlocutore attento".