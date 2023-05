Il campus estivo di recitazione de "La valigia dell'attore"

Saranno 12 gli appuntamenti, a partire da inizio giugno fino alla prima settimana di settembre, dedicati alla recitazione per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Quest’anno il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” di Samuele Sbrighi raddoppia: a partire da lunedì 12 giugno 2023 dalle 16.30 alle 19.00 presso il Museo Etnografico in Via Montevecchi 41 a Santarcangelo di Romagna (RN) e da martedì 13 giugno dalle 16.30 alle 19.00 presso la Casa del Volontariato in Via Villafranca 8/b a Cervia (RA). Il campus Estivo è aperto a tutti coloro che vogliono approcciarsi o approfondire il lavoro dell’Attore attraverso esercizi di gruppo propedeutici, improvvisazione e lavoro su scene. I Coaches, insieme allo stesso Sbrighi, saranno gli stessi che da ottobre a maggio seguono tutti i giovani del Centro di Cinema e Teatro per Attori che ha sede a Santarcangelo di Romagna.