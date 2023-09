Il Capitano Umberto Cerracchio è il nuovo Comandante dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dato il benvenuto al Capitano Umberto Cerracchio, nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima.

Il Capitano Umberto Cerracchio è nato a Milano il 13 aprile 1991. Cresciuto a Cinisello Balsamo, all’età di 16 anni ha vinto il concorso per la Scuola Militare Teulié di Milano dove, dal 2007 al 2010, ha frequentato gli ultimi tre anni del Liceo Scientifico conseguendo il diploma di Maturità Scientifica. Nel 2012 ha vinto il concorso per il 194esimo Corso dell’Accademia Militare di Modena, frequentando, dal 2012 al 2014, il corso di formazione per Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente dal 2014 al 2017 ha frequentato il corso d’Applicazione presso la Scuola Ufficiali di Roma dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Al termine del periodo formativo è stato destinato, come prima assegnazione, alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria dove ha prestato servizio per due anni, dal 2017 al 2019, quale Comandante di Plotone Allievi Carabinieri. In seguito, dal 2019 fino all’inizio del 2022 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecce e dall’aprile del 2022 al settembre del 2023 ha retto il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Parioli. Infine, l’11 settembre scorso ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima.

Nell’incontro il sindaco ha rivolto al Capitano Cerracchio un caloroso benvenuto a nome della città di Cervia, evidenziando "il lavoro encomiabile che i carabinieri hanno svolto e stanno svolgendo nel nostro territorio, manifestando una dedizione e un amore per la città che spesso va oltre al dovere istituzionale e che la città ricambia con affetto e stima. Da sempre – ha continuato il sindaco – esiste un rapporto di collaborazione, stima e fiducia fra l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni e il tessuto sociale e civile della città. Anche questo contribuisce a garantire la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza e siamo certi che questo rapporto continuerà anche in futuro".