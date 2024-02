Il carro di Lego di Marina vince il Carnevale dei ragazzi: i numeri vincenti della lotteria

Va al carro di Marina di Ravenna l’edizione 2024 del Carnevale dei ragazzi città di Ravenna. Si è svolta ieri, per le strade di Punta Marina, la seconda sfilata del Carnevale organizzato dal Comitato e dalla Diocesi di Ravenna-Cervia. Come sempre è stata un’esplosione di colori, coriandoli e divertimento che ha invaso le strade del lido, nonostante il tempo incerto.

A dare il via alla sfilata, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Mentre ad animare il pomeriggio dal palco è stato un don Fulvio Bresciani, assieme alla presentatrice, Antonella Mercatali. L’assessore Igor Gallonetto ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Al termine della sfilata, è stato don Fulvio a proclamare il primo classificato tra i carri in gara, quello di Marina, dedicato ai Lego, che aveva per titolo “Un mare di mattoncini”. Anche il secondo posto è andato a una parrocchia di mare, Punta Marina con il suo Punta Park, che tra l’altro condivide il parroco con Marina di Ravenna, don Paolo Pasini. Al terzo posto, infine, i Super Mario di San Rocco, campioni in carica dell’edizione 2023. Il premio per la miglior maschera in collaborazione con il Resto del Carlino è andato ad Andrea Manganensi, di 11 anni, nei panni di Willy Wonka.

Ma a vincere è stata soprattutto la solidarietà: esauriti tutti i 15mila biglietti della lotteria che andrà a finanziare l’ampliamento della casa della carità di Santa Teresa. I premi potranno essere ritirati entro 60 giorni dall’estrazione previa telefonata al 3393602420 ore pasti.

L'elenco dei biglietti vincitori della Lotteria del Carnevale

Citroen C3 —————————————————-05339

Buono spesa Conad —————————————–01213

Buono viaggio Teodorico Holiday ———————–13454

Buono spesa Conad —————————————–12850

Borsa in pelle Sweet Basil ———————————03063

Prosciutto intero ——————————————–02157

Buono spesa Cicli Sambi ———————————–04498

Buono spesa Conad —————————————–05223

Buono spesa Moxma cellulare —————————-03428

Buono spesa Famila ————————————–08058

Cena per due Ristorante Molinetto ——————-08826

Buono spesa Mediaworld ——————————-08828

Confezione di Parmigiano Reggiano ——————04389

Buono spesa Ferramenta Il chiodo fisso ————-05608

Cena per due Ristorante Molinetto ——————13356

Buono spesa La Pescheria Ravennate —————-00796

Cena per due Ristorante Molinetto ——————-12368

Buono spesa Mediaworld ——————————–08802

Buono spesa Leonardi Dolciumi ———————– 00925

Buono spesa La Campaza ——————————–03484

Confezione Parmigiano Reggiano ———————-06071

Buono spesa La Campaza ——————————–00002

Buono stampa due t-shirt Stampamaglie ————-12074

Buono spesa La Campaza ——————————–08397

Buono stampa due T-shirt Stampamaglie ————06181

Buono cena per due Ristorante Molinetto ———- 06103

Buono spesa Menoquaranta —————————- 14035

Buono spesa Menoquaranta –————————— 01900

Buono spesa Menoquaranta —————————- 01910

Buono spesa Menoquaranta —————————- 05951