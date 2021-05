Il caso Berkan B arriva a Roma: manifestazione davanti alla sede del Ministero

Ancora senza risposta e senza soluzione la vicenda ambientale del cimitero delle navi e della motonave Berkan B affondata al porto di Ravenna, in una zona contigua a un sito Rete Natura 2000, l’antica Pialassa dei Piomboni. "Decenni di totale inerzia degli enti competenti, e ben quarantadue mesi dal collasso strutturale della Berkan B, lasciata affondare a marzo 2019 senza essere stata bonificata dai carburanti presenti a bordo - commentano da Italia Nostra Ravenna - Il “cimitero” continua a essere meta di curiosi che salgono a bordo dei relitti e al contempo, tra i rottami abbandonati, viene effettuata da parte di bande organizzate la pesca di frodo di molluschi destinati al mercato alimentare".

Il 17 maggio si deciderà per l’eventuale rinvio a giudizio per il reato di inquinamento ambientale dei vertici dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, così come dell’accoglimento delle parti civili, le associazioni Anpana - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente, Legambiente Emilia- Romagna, Nogez – Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Oipa Italia Odv – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Wwf Emilia-Romagna e Italia Nostra.

"Davanti all’inspiegabile assenza di risposte, inaccettabile per un Paese che ha evidentemente deciso di cancellare le emergenze ambientali semplicemente non occupandosene più, Italia Nostra sezione di Ravenna ha deciso di porre nuovamente all’attenzione del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, i drammatici fatti e la richiesta di proclamazione dello stato di emergenza ambientale tramite Ordinanza di Protezione civile".

Per questo motivo giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 10.30 fino alle 13.00 circa, si svolgerà una manifestazione a Roma, davanti al Ministero della Transizione Ecologica in viale Colombo 44. Chi desideri partecipare può contattare il numero 3349470326. Data l’emergenza covid ed altre disposizioni, la manifestazione è stata autorizzata dalla Questura di Roma per un numero massimo di 10 persone.

Italia Nostra, inoltre, si associa al doppio presidio organizzato dal Collettivo Autonomo Ravennate – con la cui collaborazione è stata organizzata la manifestazione a Roma – in Piazza del Popolo a Ravenna venerdì 7 maggio a partire dalle ore 14.30 in occasione della commissione congiunta Ambiente e Porto, e davanti al Tribunale di Ravenna lunedì 17 maggio, dalle ore 9.00, per l’udienza preliminare del processo per l’affondamento della Berkan.