Il centro danza raccoglie le 'scatole di Natale' per i più bisognosi

Quando si tratta di aiutare le persone in difficoltà, Lugo risponde sempre presente. Qualche settimana fa il Centro Studi Danza asd di Lugo ha lanciato l'iniziativa delle scatole di Natale per i più bisognosi, un bellissimo progetto che vuole regalare un po' di gioia e serenità anche in questo Natale così difficile. La prima giornata di raccolta delle scatole donate è stata un successo, come sempre accade quando si mette il cuore in ciò che si fa. "Orgoglioso nel vedere una comunità così unita di fronte alle difficoltà - commenta il sindaco Davide Ranalli - Complimenti al Centro Studi Danza e a tutte le persone che stanno partecipando all'iniziativa!".