Il centro per l'impiego di Faenza si rifà il look: 100mila euro per ammodernarlo

L’accordo tra Comune di Faenza e Agenzia Regionale per il lavoro era già stato siglato. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto definitivo per 100mila euro di lavori relativi all’adeguamento energetico e al miglioramento funzionale del centro per l’impiego faentino. Il comune e? chiamato, secondo la normativa, a mettere nelle disponibilita? dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia Romagna congrui locali atti a ospitare il centro per l’impiego locale.

Nella fattispecie il centro per l’impiego di Faenza è oggi ubicato in via San Silvestro 3 nei locali di proprietà dell’Asp. L’approvazione della giunta anticipa l’assegnazione dei lavori, che prevedono la realizzazione di un nuovo accesso per i dipendenti, l’installazione di un impianto termico dedicato e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti.