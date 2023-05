Il Centro prevenzione oncologica di Ravenna compie 50 anni: celebrata la struttura di lunga tradizione

Una grande partecipazione di operatori, associazioni e di pubblico ha festeggiato questa mattina i 50 anni del Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna. La cerimonia è stata aperta con la donazione di un mosaico, realizzato e donato dall’artista ravennate Anika Bargossi dal titolo “il mondo rosa” ed è proseguita con l’intervento della dott.ssa Dolores Santini, direttrice del Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna, che ha illustrato l’attività del Servizio dalla sua nascita.

50 candeline per il Centro di Prevenzione Oncologica - CPO di Ravenna, struttura che è punto di riferimento per la popolazione ravennate per la diagnosi e prevenzione della patologia oncologica, in particolare dei tumori femminili e che riveste un ruolo di grande rilievo nella promozione alla salute e per la sensibilizzazione alla prevenzione.

Una struttura di lunga tradizione

Tutto ha inizio nel 1973 con la diagnosi precoce di tumori della cervice uterina, sotto la direzione Gianfranco Buzzi, storico primario del CPO per i successivi 25 anni, quando in Italia, solo Firenze aveva un Centro di Prevenzione Oncologica. A poco a poco la struttura ravennate sviluppa l’attività di diagnosi precoce del tumore al seno con l’introduzione nel 1982 della Termografia, come test diagnostico grazie al supporto dello IOR. Nel 1986 inizia anche l’attività di diagnosi precoce mediante Mammografia. Via via il CPO si dota di apparecchiature tecnologicamente sempre più avanzate (si poterono effettuare agoaspirati mammari sotto guida mammografica “in stereotassi” che prima erano disponibili solo a Firenze). Nel 1994, in collaborazione con lo IOR, viene istituito l’ambulatorio di oncologia dermatologica con il Dr. Ignazio Stanganelli, per lo sviluppo sperimentale della Epiluminescenza digitale, della Teledermatoscopia e della Diagnosi Computer Assistita per il melanoma, producendo al CPO, con il patrocinio del WHO Melanoma, il primo CD Rom melanoma utilizzato per la formazione multimediale in onco-dermatologia.

Contestualmente comincia l’attività di ricerca, con studi finanziati dallo IOR, dedicati alla diagnosi precoce del tumore ovarico e prosegue nel corso degli anni con studio multicentrico di incidenza del cancro del colon retto nei portatori di polipi intestinali; studio multicentrico ET40 per l’estensione della mammografia di screening alle giovani donne (venivano arruolate le donne di 40-41-42-45 anni di età per fare la mammografia annualmente per tre anni allo scopo di valutare i principali indicatori di performance dello screening in queste fasce di età: noi abbiamo arruolato circa 2000 donne) ; traial nazionale NTCC per la validazione del test HPV, come test di screening per la prevenzione del carcinoma della cervice. Nel 1996 arriva il programma di Screening Regionale per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella (mammografia 50- 69 ogni 2 anni) e per la diagnosi precoce del carcinoma della cervice uterina (pap-test 25-64 ogni 3 anni) e nel 2005 l’adesione allo screening regionale per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto, rivolto alle persone residenti e domiciliate di 50-69 anni ogni 2 anni.

Nel 2010 arriva l’accorpamento dei Centri senologici di Ravenna, Lugo e Faenza nell’unico Centro di Prevenzione Oncologica Aziendale (provinciale), con il passaggio dall’analogico al digitale e l’utilizzo di metodiche diagnostiche sempre più sofisticate (microbiopsie, RMN…). Come in tutta l’Emilia Romagna, lo screening mammografico viene esteso alle donne di 45-49 (controllo annuale) e a quelle di 70-74 anni (controllo biennale) e viene avviato anche al CPO ambito Ravenna il progetto regionale che identifica il Rischio Eredo-familiare per seguire le donne a maggior rischio di sviluppare un tumore al seno e all’ovaio.

Già alla data del 2013 risultano oltre 16000 accessi in clinica e 33.000 mammografie di screening con più di 500 nuove diagnosi di neoplasia mammaria.

Con la nascita nel 2014 dell’AUSL Romagna al CPO vengono introdotte alcune importanti novità nei Programmi di screening regionali: l’introduzione del test HPV per le donne dai 30 ai 64 anni nel programma di screening regionale del collo dell’utero, il riconoscimento con delibera Regionale nel 2018 della Struttura quale sede del Centro di Senologia per l’a.t. di Ravenna; la nascita del meeting multidisciplinare che settimanalmente discute tutti i casi delle pazienti inviate a trattamento presso la sede di Ravenna.