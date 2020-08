Il Cestha lancia l'allarme: "Emergenza tartarughe marine spiaggiate"

Continua anche in questi giorni l'emergenza spiaggiamenti di piccole tartarughe marine che arrivano fortemente debilitate e ricoperte di parassiti lungo le coste dell'Emilia Romagna. Ancora due solo negli ultimi giorni. Una piccola di circa 20 cm è stata ritrovata, purtroppo già morta, dai biologi del gruppo di ricerca Tao del centro di Primo Soccorso di Porto Garibaldi, mentre una poco più grande, di 23 cm di carapace, è stata recuperata lunedì mattina a Cervia grazie all'ausilio della Capitaneria di Porto. L'animale si trova ricoverato presso il centro di recupero e terapia Cestha di Marina di Ravenna.

"Il nostro staff è già al lavoro per indagare questo fenomeno che ormai sta assumendo proporzioni tristemente elevate - spiega la responsabile del centro, la biologa marina Sara Segati - Altri casi, infatti, sono arrivati con sintomatologia simile al nostro centro nelle scorse settimane e altri sono in degenza presso altre strutture di recupero. Continueremo i monitoraggi lungo le coste di nostra competenza della provincia di Ravenna e Ferrara per essere pronti a intervenire il più tempestivamente possibile nel caso continuassero a verificarsi questi episodi".