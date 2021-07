Il Club Lions Milano Marittima 100 premia la poesia con un Dante in Mosaico

Nel giardino del ristorante Alchimia di Ravenna si è tenuta domenica mattina la decima edizione del concorso nazionale 'Poesie al bar'. Quest’anno il tema proposto è stato legato alla figura di Dante in occasione dei 700 anni della morte del grande poeta. Il Lions Club Milano Marittima 100 ha collaborato alla riuscita della cerimonia, coinvolgendo il giovane artista mosaicista Giona Collinelli, il quale per il primo classificato ha realizzato il volto di Dante in mosaico come elemento di arredo.

L ideazione e il progetto sono di Alessandra Maltoni che, insieme all’assessora del comune di Ravenna Federica dal Conte e all’assessore di Cervia Zavatta, hanno premiato i dieci vincitori..La giuria era composta da Cavina Stefano Sante, Dalla Vecchia Eliseo, Gabici Franco, Gagliardi Elena, Guidetti Floriana, Lameri Silveria, Manna Angelo, Medri Alessia, Pagnani Roberto e Casadio Malagola.