Il comandante dei Carabinieri Emilia-Romagna in visita a Ravenna per gli auguri pasquali

Lunedì pomeriggio, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività pasquali, il Generale di Brigata Davide Angrisani, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, dopo aver incontrato il neo Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il Procuratore Capo di Ravenna Daniele Barberini, recentemente nominato, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri.

Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, Marco De Donno, ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie di Faenza, Lugo e Cervia - Milano Marittima, una rappresentanza di Comandanti di Stazione e di militari della Provincia, il responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, nonché i componenti locali del Comitato di Base della Rappresentanza militare.

Il Generale Angrisani ha rivolto un sincero augurio a tutti i militari in servizio e in congedo e ai loro familiari e ha voluto ringraziare i Carabinieri della Provincia per gli importanti risultati conseguiti, nonché per la generosità ed efficacia evidenziate nelle varie attività svolte a favore della collettività.