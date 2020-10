Il Comandante della Polizia locale incontra la onlus 'Il terzo mondo'

Giovedì mattina, presso il comando della Polizia locale di Ravenna, il presidente Charles Tchameni Tchienga dell'associazione di volontariato “Il Terzo Mondo” onlus è stato ricevuto in udienza dal Comandante Andrea Giacomini. I due hanno parlato di integrazione e di cooperazione fra le istituzioni, in particolare fra la Polizia locale, la onlus e la comunità dei migranti e non solo, al fine di garantire maggiore sicurezza, rispetto e coesione fra le varie comunità. "È stato un incontro di amicizia, di cordialità e di lavoro davvero proficuo per entrambi - commenta Tchienga - un modo di testimoniare il riavvicinamento delle istituzioni, in particolare della Polizia locale di Ravenna alla cittadinanza".

