Il comandante regionale della Guardia di Finanza a Ravenna: si fa il punto sulla realtà socio-economica della provincia

Martedì il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, il generale di divisione Ivano Maccani, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna. Inizialmente il Comandante Regionale si è intrattenuto con tutti gli ufficiali e i comandanti dei reparti territoriali partecipando ad un briefing operativo in cui sono stati approfonditi i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia ravennate e le iniziative portate avanti dal Corpo, in qualità di polizia tributaria, giudiziaria, valutaria e doganale, a tutela dell’economia legale e a contrasto dei principali traffici illeciti, nonché di ogni tentativo di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico locale.

Successivamente il generale Maccani ha incontrato alcuni finanzieri in congedo, in rappresentanza delle locali sezioni dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), elogiandone la disponibilità e l’attaccamento all’Istituzione e, quindi, una nutrita rappresentanza di militari in servizio, ai quali ha rivolto un sentito ringraziamento per l’elevato impegno quotidianamente profuso nei diversi ambiti di impiego e per la professionalità dimostrata nelle investigazioni. Nel pomeriggio, poi, l’alto ufficiale, accompagnato dal Comandante provinciale, ha incontrato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il sindaco Michele De Pascale, e il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Daniele Barberini.