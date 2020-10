Il Comune assume personale: si cercano anche architetti e ingegneri

La Giunta comunale di Russi dà il via libera ad un piano che, per il 2020/21, prevede 12 nuove assunzioni. Nel rispetto dei vincoli della spesa e di una programmazione virtuosa, le nuove assunzioni costituiscono un’azione importante e impegnativa che va a rafforzare la macchina amministrativa con figure tecniche come architetti, ingegneri, analisti informatici, agenti di polizia locale e collaboratori professionali tecnici. L’avvio dei primi concorsi è previsto per la seconda metà di novembre. Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura, è possibile consultare le sezione Bandi di concorso e avvisi sul sito della Bassa Romagna.

Le figure richieste

- Istruttore Amministrativo Cat. C posizione economica C/1 Area Affari Generali dal 02.11.2020 al 31.12.2020 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica D/1 Area Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente – Ufficio Suap – Edilizia Ambiente dal 02.11.2020 al 30.04.2021 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

- Istruttore Amministrativo Cat. C posizione economica C/1 Area Polizia Municipale per il periodo dal 31.12.2020 al 30.04.2021 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

- Istruttore di Vigilanza Cat. C posizione economica C/1 Area Polizia Municipale per il periodo dal 01.11.2020 al 31.01.2021 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica D/1 c/° Area Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente – Ufficio Suap – Edilizia Ambiente dal 02.11.2020 al 30.04.2021-Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

- Istruttore di Vigilanza Cat C posizione economica C/1 da collocare nell’Area Polizia Municipale - da reclutare tramite concorso pubblico/Scorrimento da graduatoria vigente previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis Dlgs n.165/01

- Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D posizione economica D/1, da collocare nell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Patrimonio, da reclutare tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria vigente, previo esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis Dlgs

n.165/01;

- Istruttore Amministrativo, Cat. C posizione economica C/1, da collocare nell’Area Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente – Ufficio SUAP – Edilizia Ambiente, da reclutare tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria vigente, previo esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis Dlgs n.165/01;

- Istruttore Amministrativo, Cat. C posizione economica C/1, da collocare nell’Area Affari Generali – Ufficio Segreteria e Sistemi Informativi, da reclutare tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria vigente, previo esito negativo della procedura di cui all’art.

34-bis Dlgs n.165/01;

- Istruttore Direttivo Tecnico Cat D/1 da collocare presso l’Area Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente – Ufficio SUAP – Edilizia Ambiente da reclutare tramite concorso pubblico/Scorrimento da graduatoria vigente previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis Dlgs

n.165/01

- Collaboratore Professionale Assistente Tecnico Cat B3, da collocare presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Patrimonio, da reclutare tramite concorso pubblico/Scorrimento da graduatoria vigente previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis Dlgs n.165/01

- Collaboratore Professionale Assistente Tecnico Elettricista Cat B, da collocare presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Patrimonio, da reclutare tramite concorso pubblico/Scorrimento da graduatoria vigente previa mobilità obbligatoria ex art. 34-bis Dlgs n.165/01.