Il Comune cerca un mezzo per il trasporto di anziani e diversamente abili

L’automezzo sarà gestito direttamente dai Servizi alla Persona del Comune di Cervia per rispondere ad esigenze di mobilità di persone in carico ai servizi stessi

Il Comune di Cervia cerca un’autovettura attrezzata in comodato d'uso gratuito da destinare al trasporto di cittadini anziani e diversamente abili o comunque ad interventi di mobilità di natura sociale. L’automezzo sarà gestito direttamente dai Servizi alla Persona del Comune di Cervia per rispondere ad esigenze di mobilità di persone in carico ai servizi stessi. Inoltre potrà essere concesso in uso ad associazioni, cooperative ed enti che svolgono, con l'autorizzazione del Comune di Cervia, servizi rivolti alle persone anziane o diversamente abili o comunque interventi di mobilità di natura sociale.

E' stata pertanto indetta una selezione finalizzata all'individuazione di un soggetto con il quale stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito. Il testo dell'avviso è disponibile all'Albo Pretorio e alla sezione “Bandi e selezioni varie” del Sito Istituzionale: https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie.html. Chi è interessato potrà far pervenire la propria proposta entro e non oltre le ore 13 del 25 giugno 2021.