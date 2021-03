Il Comune cerca un nuovo gestore per il bar del parco di Lavezzola

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione e per conto del Comune di Conselice, ha recentemente pubblicato un bando per concedere in gestione il bar (di proprietà del Comune) che si trova all’interno del parco comunale “Falcone e Borsellino” di Lavezzola. La scadenza del bando è fissata per le ore 13 di giovedì 25 marzo. La concessione avrà durata di tre anni, con la possibilità da parte del Comune di una proroga di altri tre anni.

“L’attività di somministrazione di bevande e alimenti – si legge nel bando – dovrà valorizzare l’aggregazione e la socializzazione e le attività di intrattenimento e eventi rivolti ad ogni fascia di età, in particolare bambini e ragazzi, promuovendo la collaborazione con le associazioni locali, le istituzioni scolastiche e attività in genere”. I proponenti dovranno presentare queste proposte in sede di gara. Fra i requisiti specificati dal bando, si dice anche “nei locali oggetto della concessione sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi per il gioco d’azzardo”.

“Confidiamo – commenta il sindaco, Paola Pula - di trovare un gestore capace di rivitalizzare un luogo che la comunità lavezzolese ritiene centrale per la socializzazione e per il tempo libero: tant’è che nel recente percorso partecipato svolto a Lavezzola è stato il luogo che ha ricevuto maggior interesse”.

Per informazioni sul bando, sul sito della Bassa Romagna vedere alla voce bandi; info appalti@unione.labassaromagna.it, tel. 054538527/054538597.