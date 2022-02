Il Comune di Cervia assume nuovi agenti di Polizia locale per l'estate

L’Amministrazione comunale di Cervia ha pubblicato il bando per l’assunzione di agenti di Polizia locale stagionali (istruttori di vigilanza a tempo determinato) per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali da assegnare al settore Polizia locale. Il personale assunto dalla graduatoria sarà assegnato alle attività e ai compiti di polizia amministrativa e locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Per l'ammissione alla selezione è richiesta la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, il possesso della patente di guida di categoria B o superiore, la disponibilità a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di Polizia locale per il quale occorra la patente di guida di cat. A o B, requisiti psico-attitudinali con una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti.

Per partecipare, l'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l'iscrizione online, sul sito del Comune di Cervia, sezione “Bandi di Concorso”. La presentazione delle domande e dei documenti dovrà pervenire entro lunedì 7 marzo 2022 alle ore 12:00. Il bando prevede una prova selettiva d’esame consistente in un colloquio di tipo misto, suddiviso in valutazione tecnica e valutazione psico-attitudinale. Inoltre sarà svolta un’eventuale prova preselettiva consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla per ridurre i candidati a un numero ottimale, per lo svolgimento della procedura selettiva.

La graduatoria ha validità di due anni dalla data della pubblicazione e verrà utilizzata per assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale, sulla base delle necessità annuali dell’ente. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Cervia, sezione “Bandi di Concorso” e inoltre potranno essere richieste al Servizio Risorse Umane del Comune (0544979325/245 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 09.00 e dalle ore 12.00 alle 13.30) o al Servizio Cervia Informa (0544979350).