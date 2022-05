Il Comune di Cervia compra all'asta un nuovo terreno per le Saline: "Un progetto di riqualificazione complessiva"

Venerdì l’Amministrazione Comunale di Cervia ha partecipato all’asta pubblica per l’acquisizione di un’area sita nelle immediate vicinanze del Centro Visite Saline di Cervia, di complessivi 15.742 metri quadrati, al 50% di proprietà della Società Adriatica Costruzioni Cervese di Cervia e al 50% di proprietà della società Sacchetti Nello di Bertinoro (FC). Il Comune si è aggiudicato l’area per un importo totale di 23mila euro, oltre alle spese inerenti la stipula, le tasse e le imposte.

L’Amministrazione di Cervia ha dichiarato che è sua intenzione "utilizzare l’area a servizio del Centro Visite Saline e dell’intero complesso Salina di Cervia nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessiva, anche considerando la durata fino al 30 settembre 2056 del contratto di concessione del compendio stesso tra Agenzia del Demanio e Amministrazione Comunale".