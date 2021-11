Il Comune di Cervia dona mobili a scuole e associazioni: come fare domanda

Sul sito istituzionale del Comune di Cervia, nella sezione “Bandi e selezioni varie (Avviso per la donazione di beni mobili ai sensi del comma 5 art. 21)”, è stato pubblicato l’elenco dei beni mobili di proprietà del comune che l’amministrazione intende donare, assegnandoli a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta, con la causale “richiesta donazione beni mobili”, entro le ore 12.30 di mercoledì 22 dicembre 2021 al seguente indirizzo: Comune di Cervia - Ufficio Protocollo - Piazza G. Garibaldi n.1 - 48015 Cervia (RA) o n. fax. 054472340.