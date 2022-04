Il Comune di Cervia in via speciale assume personale per l'attuazione del Pnrr

L’amministrazione comunale assumerà due figure professionali a tempo determinato, per seguire la realizzazione del progetto “Riqualificazione e rigenerazione urbana del Waterfront di Pinarella Tagliata”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Infatti con decreto del 30 dicembre 2021, nell’ambito dell’attuazione degli interventi del Pnrr, il comune di Cervia è risultato assegnatario per tale progetto, di un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro, ripartiti in 6 anni dal 2021 al 2026.

Le figure professionali sono inquadrate nel profilo “Istruttori direttivi tecnici cat. D” per una durata di 3 anni, eventualmente prorogabile, fino alla termine dell’attuazione del relativo progetto di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La copertura dei posti suddetti avverrà tramite la duplice modalità dello scorrimento di graduatorie di altri enti, con i quali il Comune di Cervia formalizzerà accordi di collaborazione, e/o con procedura di concorso pubblico semplificato.