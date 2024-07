Il Comune di Cervia rassicura i cittadini: "Non abbatteremo le piante di pregio, solo quelle problematiche"

"Non c'è nessuna volontà da parte dell'Amministrazione di eliminare le piante ad alto fusto più pregiate, in particolare il bellissimo gruppo di olmi siberiani in buone condizioni fitosanitarie presente all'interno dell'area verde inserita nel progetto complessivo del comparto denominato Cilea". A rassicurare i cittadini, preoccupati per l'eventuale taglio delle piante in fondo a via Olindo Guerrini, è il Comune di Cervia, che continua: "L'intera area, che sarà oggetto di un accurato piano di riqualificazione, permetterà di completare l'assetto urbanistico di questa zona, creando un nuovo viale alberato, alcuni parcheggi a corona a servizio della collettività e una serie di aree verdi ombreggiate, come quelle sul lato meridionale dove sono presenti gli esemplari a ceppaia di Ulmus pumila di oltre 20 metri di altezza. L'intera area era caratterizzata in passato dalla presenza di un popolamento di pioppi neri in precarie condizioni, trascurate e oggetto di scarsa manutenzione, che sono stati già in parte eliminati in quanto tanti problemi avevano procurato ai residenti presenti nelle vicinanze, in particolare nel periodo primaverile, quando le cospicue fioriture che cadevano a terra, creando un tappeto di cellulosa, in più occasioni erano state oggetto di incendi".

L’assessore all’Urbanistica Michela Brunelli aggiunge: “Non vi è mai stata l’intenzione di abbattere le piante secolari e questo non avverrà. La scelta iniziale, e da sempre mantenuta, è stata quella di creare aree verdi di rispetto di dimensioni adeguate per poterle fare crescere in modo corretto. Il verde va mantenuto e curato. Gli abbattimenti riguardano solo piante di poco pregio, malate o che creano problematiche di tipo sanitario, anche alla popolazione, se presenti in grandi quantità”.