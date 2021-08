Il Comune di Cotignola 'sbarca' su Telegram con un canale

Il servizio di messaggistica istantanea consentirà di ampliare le possibilità dell'Amministrazione comunale di raggiungere direttamente i cittadini per comunicazioni di vario genere

È attivo il nuovo canale Telegram del Comune di Cotignola. Il servizio di messaggistica istantanea consentirà di ampliare le possibilità dell'Amministrazione comunale di raggiungere direttamente i cittadini per comunicazioni di vario genere: eventi in agenda, bandi pubblici, viabilità, variazioni degli orari degli uffici comunali, emergenze, eccetera. Per seguire il Comune di Cotignola su Telegram è necessario scaricare l’applicazione (gratuita) sul proprio smartphone o tablet (è anche disponibile la versione desktop); una volta installata, cercare "@Comunedicotignola" e unirsi al canale, identificato dal logo del Comune.

Questo il link di accesso diretto: https://t.me/comunedicotignola. Telegram si aggiunge agli altri servizi già attivi, che vanno dall'Urp al sito www.comune.cotignola.ra.it, dall'app Rilfedeur alla newsletter, oltre ai social Facebook (Cotignola Notizie) e Instagram (cotignola_eventi), e il canale YouTube (Cotignola Eventi e Cultura). Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545908871, email urp@comune.cotignola.ra.it.