Il Comune di Faenza mette all'asta un terreno edificabile. L’asta è programmata il 15 settembre a Palazzo Manfredi alle 12.30. Il terreno edificabile in prossimità delle vie Fornarina, Mattioli, Drei, Gentilini. Trattasi di un terreno urbanizzato, la superficie catastale complessiva è di 8.688 mq, il prezzo base d’asta è fissato in 1.096.000 euro. Si trova in ottima posizione e accessibilità con vicinanza dei servizi e di aree verdi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per poter partecipare alla gara ed essere ammessi occorre far pervenire entro il giorno precedente, 14 settembre, la propria offerta mediante posta celere, posta raccomandata o a mano al Comune di Faenza. Per le consegne a mano il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Per ogni ulteriore informazione compresa la visione degli atti e della relativa documentazione tecnica, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Patrimonio. L’avviso di asta è pubblicato nel sito internet del Comune di Faenza.