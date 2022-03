Il Comune di Massa Lombarda assume un addetto a tempo indeterminato

È online un nuovo concorso pubblico per lavorare in Bassa Romagna: il Comune di Massa Lombarda infatti è alla ricerca di un addetto all'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) e alla comunicazione, da assumere a tempo indeterminato. In particolare, il candidato ideale deve avere competenze riguardo alle normative specifiche sull’ordinamento giuridico, amministrativo e contabile degli enti locali, conoscenza delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, nonché elementi in materia di amministrazione digitale.

I Comuni della Bassa Romagna, così come l'Unione stessa, sono costantemente alla ricerca di nuove figure professionali che vogliano essere protagoniste dei grandi cambiamenti che interessano gli enti pubblici, dalla crescente digitalizzazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), passando per una continua evoluzione dei servizi.

Tra i requisiti, per partecipare al bando è necessario avere un qualsiasi diploma di maturità ed essere muniti di patente B. Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di sabato 2 aprile; la tassa di iscrizione è di 10 euro. Tutte le informazioni per partecipare al bando, il calendario delle prove, i requisiti necessari, nonché l'elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni - Bandi di concorso - Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38327/38328.